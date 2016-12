Blog Radio UQAR

La radio UQAR est une radio étudiante qui n'en est qu'à ses premières années de développement. À chaque session des dizaines de nouveaux projets sont en construction et en évolution. Dans cet ordre de perspective, nous avons pensé qu’il serait le temps d’avoir une plus grande transparence à l’université. Un blog permettra aux étudiant(e)s et aux associations étudiantes de connaître le développement de leur radio universitaire et de pouvoir y participer. La radio UQAR n’est pas une association en soie, mais un regroupement de personnes de plusieurs nationalités et programmes, qui veulent faire une différence dans l’environnement de leur Université. Ce blog permettra donc d’informer sur nos projets à venir, de faire du recrutement, d’avoir une meilleure communication et sans oublier de pouvoir mieux s’intégrer à l’Université du Québec à Rimouski.